Крупное ДТП в Киеве: один человек погиб, пострадали беременные и дети (фоторепортаж)

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", - сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

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Согласно сообщению, предварительно, микроавтобус бус «Мерседес» вылетел на встречную полосу в «Фиат» с семьей и задел «Ауди».

«Водителя Фиат извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обоих сторон», - добавили в сообщении.