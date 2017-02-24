Смертельный "Боярышник" из России добрался до Киева: изъяли 3 тонны (фото, видео)

Местная прокуратура №1 и Управление защиты экономики в Киеве прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению водочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры.

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В рамках расследования по ч. 3 ст. 204 УК Украины правоохранители провели обыски в гаражно-строительном кооперативе в Голосеевском районе столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе на Киевщине.

"Во время обысков изъяли 3 тонны косметического лосьона "Боярышник" российского производства (содержание этилового спирта 70%), который, вероятно, использовался для изготовления суррогата. Также изъяли 3 тонны готовой для реализации водки "Пшеничная", упакованной в "Тетрапак", 500 литров коньячных изделий, а также приспособления для изготовления и фасовки водочных изделий", - говорится в сообщении.

Сейчас лица причастных к организации преступления, каналы поставки и сбыта фальсификата устанавливают.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Иркутской области РФ произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили метиловый спирт. В состав концентрата, по версии российских следователей, входили антифриз и метанол.