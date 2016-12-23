В РФ назвали причину массовой гибели россиян, которые употребляли "боярышник"

Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области РФ на своем официальном сайте.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию последних четырех объектов продолжается», – говорится в сообщении.

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Напомним, количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в российском Иркутске возросло до 74 человек.

По данным министерства здравоохранения РФ, за минувшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока неизвестно.