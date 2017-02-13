Вита Заверуха заявила об избиении (фото)

Вита Заверуха и ее парень Олесь Черняк заявили, что в воскресенье их избили активисты формации С14. Об этом они написали в Facebook.

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"Мы пришли на Образовательную Ассамблею, попили чаю и потом нас позвали на улицу. Там ждал Тимур (Сергей Бондарь) и тогда незнакомый тип в белом. Вместо приветствия я получил удар в лицо без разговоров, а когда начал сопротивляться, то меня били уже втроем (хотя и это не помешало разрядить в них баллон с газом): Тимур, чувак в белом и еще один мудак. В это же время Виту заламывал Коля Панченко и еще и дал ей по лицу. Чувак в белом тоже на какой-то момент отошел "угомонить" Виту", - утверждает Черняк.

По его словам, после драки он и Вита поехали в больницу.

"С14 пытались использовать и управлять моей девушкой Витой Заверухой. Пытались приписать себе заслуги, к которым они не имеют отношения, и хотели убрать из текста благодарности имена некоторых из тех, кто помогал в освобождении Виты. Когда они поняли, что протолкнуть свою линию не удастся, то попросили прийти меня и Виту обсудить спорные моменты... Как оказалось потом это было коллективное решение руководства С14-повоспитывать тех кто с ними не согласен", - заявляет Олесь Черняк.

В свою очередь представители движения С14 утверждают, что били только Олеся, а не Виту.

"Вчера вечером Олесь Черняк получил по лицу за свои слова от человека, которого обидел. С14 не терпит и не будет терпеть оскорблений, в особенности от человека которому мы помогли так много, в особенности после несколько разовых разговоров о правилах этикета", - объясняют ситуацию в С14.

Однако сама Заверуха говорит, что избили и ее. "Да, была драка. Да, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. Били моего мужчину, пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятиям - управлять человеком в личной жизни. Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте. Меня бить не хотели, я сама влезла в драку, а кое-кто нервный "прописал" мне", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2015 года несколько неизвестных из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

В ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое попали в больницу с ранениями.

Всего задержаны 5 человек: Вита Заверуха, Андрей Романюк, Евгений Кошелюк, Николай Мнишенко и Данила Сытников. У задержанных изъяли автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку. В августе 2015 г. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в отношении этих лиц. 24 января бизнесмен Алексей Тамразов внес 1,6 миллиона гривен залога и Заверуха вышла на свободу.