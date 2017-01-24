Дело о расстреле милиционеров в Киеве: Виту Заверуху выпустили под залог
Вита Заверуха, одна из задержанных в мае 2015 года по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу.
Как сообщил в Facebook общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривень.
Как сообщал УНИАН, 2 мая 2015 года несколько неизвестных из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.
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В ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.
Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое - попали в больницу с ранениями.
Всего были задержаны 5 человек: Вита Заверуха, Андрей Романюк, Евгений Кошелюк, Николай Мнишенко и Даниил Сытников. У задержанных изъяли автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку.
В августе 2015 г. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в отношении этих лиц.