Дело о расстреле милиционеров в Киеве: Виту Заверуху выпустили под залог

Как сообщил в Facebook общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2015 года несколько неизвестных из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

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В ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое - попали в больницу с ранениями.

Всего были задержаны 5 человек: Вита Заверуха, Андрей Романюк, Евгений Кошелюк, Николай Мнишенко и Даниил Сытников. У задержанных изъяли автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку.

В августе 2015 г. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в отношении этих лиц.