В Харьковской области таможенники обнаружили авто, нафаршированное "травкой" (фото)

На Харьковщине таможенники обнаружили авто фаршированное канабисом. Об этом сообщили в ГУ ДФС в Харьковской области.

Сообщается, что нарушителя задержали в пункте пропуска "Гоптовка". Во время устного декларирования, 34-летний украинец, который направлялся в Россию, заявил об отсутствии запрещенных предметов, но таможенники заметили на автомобиле, за рулем которого находился нарушитель, "свежие следы вмешательства в конструктивные части".

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При дальнейшем осмотре автомобиля в баке для горючего обнаружили 10 полтора литровых и три поллитровых пластиковых бутылок с марихуаной.

В отношении злоумышленника составляется протокол о нарушении таможенных правил по с. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали в почтовом отделении двух лиц при получении посылки с 500 таблетками психотропного препарата.