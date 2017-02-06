На Львовщине произошел пожар в приюте для собак (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС во Львовской области.

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Пожар начался в воскресенье, 5 февраля, в 20:40 в приюте для бездомных собак "Милосердие", который расположен в пгт Брюховичи, Львовского района. Загорелась деревянная кухня, где готовили для собак, а запасы дров, которые там хранились, способствовали интенсивному распространению пожара.

"На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил здание. Запасы дров, которые хранились в здании, способствовали интенсивному распространению пожара. В 21:06 пожар был локализован и в 21:16 полностью ликвидирован. Здание было полностью уничтожено огнем", - сказано в сообщении ГосЧС.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в приюте содержались около 300 собак. Животные не пострадали, однако из-за того, что кухня сгорела, им нечего есть.

Ранее сообщалось, что на Львовщине пожар повредил старинный дворец.