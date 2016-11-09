На Львовщине пожар повредил старинный дворец (фото, видео)

ККак сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в здании дворца, который расположен в центре города Буск на Майдане Незалежности, 8, возник вчера, 8 ноября, в 22.25.

Ликвидировали пожар 9 ноября в 00.48. Жертв и пострадавших нет.

«В результате пожара огнем повреждены кровля и перекрытие на площади 150 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, дворец графа Бадени является памятником архитектуры (1810 года застройки), в то же время здание не эксплуатируется.

Как сообщалось, дворец Бадени - родовое имение графа Феликса Казимира Бадени. Двухэтажный дворец был возведен в 1810 году в классическом стиле.

Во время советской власти во дворце размещалась воинская часть и он был сильно поврежден. Сейчас дворец нуждается в реставрации.