В Одессе обнаружили сеть нелегальных мастерских, которые разбирали контрабандные авто

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, во время обысков сотрудники прокуратуры и следователи Усатовского отделения полиции в селе Котовка Беляевского района обнаружили более 10 мест разборки автомобилей, которые ввозились на территорию страны с нарушением таможенного законодательства.

В пресс-службе отметили, что обыски, которые начались 3 дня назад, проводятся и сегодня, 1 февраля.

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«Изъяты, в частности, десятки разукомплектованных кузовов легковых автомобилей иностранного производства с удаленными номерами, номерные знаки украинской и иностранной регистрации, автомобиль Mercedes с явными признаками изменения номера кузова, Subaru Leone, что находится в розыске, и тому подобное», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с целью наложения ареста на изъятое имущество.

Расследование продолжается. Ильичевска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 290 УК Украины (уничтожение, подделка, замена номеров, узлов, агрегатов транспортного средства).