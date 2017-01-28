В Луцке полиция со стрельбой задержала грабителей банка

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции в Волынской области, это произошло сегодня в 5 утра.

Сигнал «Тревога» на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области поступил из отделения одного из банков на бульваре Дружбы народов. Через несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания УПО. При попытке задержания двух мужчин в масках, которые находились в тамбуре банка, последние начали стрелять в правоохранителей и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии, не боевую.

Чтобы задержать преступников сотрудники управления охраны применили табельное огнестрельное оружие. Задержанные получили ранения нижних конечностей, их под охраной доставили в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

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«Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленники повредили банкомат, находящийся в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги»,- отметили в ведомстве.

По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове неизвестные ограбили военный автомобиль, похитив кейс со служебной документацией.

По сведениям полиции, неизвестные разбили стекло в автомобиле «Део-Ланос» и похитили документы.

«Трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло автомобиля, забрал из салона кейс со служебными документами, и скрылись с места преступления на автомобиле «Шкода», - сообщили в полиции.