"Жетон ВС РФ и медаль "За возвращение Крыма": в столичных аэропортах разоблачили шестерых подозрительных россиян (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в пятницу, 27 января, вчера в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ выявили 6 граждан России.

По данным пограничников, среди них находились возможные военные Российской Федерации и лица, имеющие связи с НВФ и причастны к преступной группировке, которая вязана с мошенническими действиями в банковской сфере. Все россияне пытались попасть в Украину.

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Так, в аэропорту «Борисполь» во время оформления рейса, который прибыл из Минска, были выявлены 5 граждан России. Все мужчины прибыли в Украину впервые. В ходе дополнительного контроля у каждого из россиян нашли одинаковую сумму денег в размере по 100 тысяч рублей РФ в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили отдых, как цель своего пребывания на территории нашего государства. Во время общения ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных людей.

Кроме того, у одного из россиян пограничники совместно с СБУ обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере.

Гражданам РФ было отказано в пересечении границы. Продолжаются дальнейшие фильтрационно-проверочные мероприятия.

Еще одного гражданина России пограничники совместно с СБУ разоблачили в аэропорту «Киев». Он также прилетел в Украину рейсом из Минска. Во время пограничного контроля на мужчина сработала база данных, поскольку в отношении него действовало поручение правоохранительных органов. Далее во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, которые воюют на востоке Украины, ведь в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того он был награжден медалью «За возвращение Крыма» лично министром обороны РФ.

Обнаруженному гражданину России отказано в пропуске через государственную границу.