Пограничники задержали сирийца, который пытался попасть в "ДНР"

12:39, 03 января 2017
Происшествия
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Пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Сирии, который направлялся на выход к неподконтрольной территории.

Сириец подделал удостоверение на постоянное место жительства в Украине / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины на ее официальном сайте.

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«В КПВВ «Гнутове» пограничниками Донецкого отряда выявлены признаки подделки свидетельства на постоянное место проживания в Украине у гражданина Сирии, который направлялся на выход к неподконтрольной территории», – сообщили в ГПСУ.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

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