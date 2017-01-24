Во Львове мужчина за ночь насобирал четыре протокола за нетрезвое вождение (видео)

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пьяный мужчина вместе с таким же товарищем на Daewoo Lanos возвращался с рыбалки и за несколько часов умудрился получить четыре протокола.

Водитель каждый раз уверял сотрудников полиции, что больше за руль не сядет и вызовет трезвого водителя.

Читайте такжеВ Киеве элитный внедорожник наехал на трех детей вблизи лицея (фото)

За ночь горе-водитель, наездил около 40 тысяч гривен штрафа. Также патрульные изъяли у него водительские права.