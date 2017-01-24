Во Львове мужчина за ночь насобирал четыре протокола за нетрезвое вождение (видео)

14:35, 24 января 2017
Происшествия
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Во Львове патрульные составили четыре протокола за ночь за нетрезвое управление на одного водителя.

Водитель каждый раз уверял полицейских, что больше за руль не сядет / image.112

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пьяный мужчина вместе с таким же товарищем на Daewoo Lanos возвращался с рыбалки и за несколько часов умудрился получить четыре протокола.

Водитель каждый раз уверял сотрудников полиции, что больше за руль не сядет и вызовет трезвого водителя.

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За ночь горе-водитель, наездил около 40 тысяч гривен штрафа. Также патрульные изъяли у него водительские права.

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Теги: #полиция#протокол