Во Львове мужчина за ночь насобирал четыре протокола за нетрезвое вождение (видео)
14:35, 24 января 2017Происшествия
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Во Львове патрульные составили четыре протокола за ночь за нетрезвое управление на одного водителя.
Водитель каждый раз уверял полицейских, что больше за руль не сядет / image.112
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Пьяный мужчина вместе с таким же товарищем на Daewoo Lanos возвращался с рыбалки и за несколько часов умудрился получить четыре протокола.
Водитель каждый раз уверял сотрудников полиции, что больше за руль не сядет и вызовет трезвого водителя.
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За ночь горе-водитель, наездил около 40 тысяч гривен штрафа. Также патрульные изъяли у него водительские права.
Четыре протокола за ночь за нетрезвое вождение во Львове составившего патрульные на одного пьяницу
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