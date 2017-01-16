В Киеве элитный внедорожник наехал на трех детей вблизи лицея (фото)

В Киеве вблизи Авиакосмического лицея водитель авто Acura сбил трех девушек, ориентировочно 10-12 лет. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

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Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

Очевидцы сообщают, что пострадавших девушек забрала «скорая». Одна из потерпевших была в бессознательном состоянии.

Полиция комментировать автопроисшествие отказалась, впрочем водителя не отпускала.

Как сообщают ученики лицея, пешеходный переход очень опасный и водители часто проезжают его на большой скорости.