За сутки из-за сложных погодных условий на автодорогах Украины погибли три человека, еще 75 травмированы - Нацполиция

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

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В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской и Ивано-Франковской областях в связи с непогодой было введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования.