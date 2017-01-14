За сутки из-за сложных погодных условий на автодорогах Украины погибли три человека, еще 75 травмированы - Нацполиция
12:57, 14 января 2017Происшествия
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Критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
Непогода продолжает усложнять жизнь автомобилистам / Фото УНИАН
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Согласно сообщению, критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
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В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской и Ивано-Франковской областях в связи с непогодой было введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования.
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