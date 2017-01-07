В плену стихии: на трассе Одесса-Рени застряли до 30 авто, есть больные люди и маленькие дети (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Южном территориальном управлении Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня с утра на помощь заблокированным транспортным средствам на международной автомобильной дороге Одесса-Рени отправилась сводная колонна специальной техники. В частности, 3 грузовых автомобиля КрАЗ Госпогранслужбы с продуктами питания, топливом и теплыми вещами. В настоящее время пограничники уже освободили 10 автомобилей, продолжается движение колонны к населенному пункту Суворово», - сказали в управлении.

Там уточнили, что, несмотря на очень плохие метеоусловия, пограничники с большими усилиями пытаются пробиться к людям, которые застряли на заваленной снежной трассе вблизи населенного пункта Кирнички.

Как сообщил мэр города Измаила Андрей Абрамченко, Одесские ОГА и облсовет принимают меры, чтобы пробиться со стороны Белгород-Днестровского к застрявшим у Кирничек.

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«В снежных заносах оказалось большое количество автотранспорта. Там много измаильчан. Попытка пробиться туда не увенчалась успехом: техника встала, не доезжая Кирничанской развилки», - сообщил мэр.

Представитель Одесской ОГА уточнил, что возле Кирничек транспортные средства, в том числе, пассажирские автобусы, застряли еще 6 января.

Как отмечает Україна молода, около 30 автомобилей продолжают оставаться в снежном плену на трассе Одесса-Рени между селами Новоселовка и Холмское.

«У людей уже закончилось топливо и отсутствует пища. В автомобилях есть больные люди и маленькие дети - среди них началась паника. Пострадавшие говорят, что обращались за помощью к руководству всех окружающих районов и спасательных служб, но с 18:00 6 января к ним так никто и не приехал», - сказано в сообщении.

В то же время людям сообщают, что к месту скопления автомобилей направляется военная техника из Белгород-Днестровского и гуманитарная помощь с топливом и продуктами из Измаила.

Но когда помощь сможет добраться до места назначения, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области второй день сильный северный ветер, метель. Синоптики прогнозируют такую же погоду на 8 января.