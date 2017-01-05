На Одесчине готовятся к метели: ограничено движение грузовиков по дорогам области
По прогнозу украинского Гидрометцентра с 6 по 9 января 2017 года на территории Одесской области ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
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На всей территории Одесской области ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области, с 8:00 6 января 2017 года.
«Областная государственная администрация обращается к жителям г. Одесса и Одесской области не отправляться автомобилем без надобности и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных полотнах и на дороге», - сказано в сообщении.
Как известно, завтра Украину накроет снегом, на западе ударят 20-градусные морозы.