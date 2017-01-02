Стрельба с участием Пашинского: версию нардепа подтвердил свидетель – Геращенко

Версию депутата Сергея Пашинского о том, как произошло нападение на него, завершившееся стрельбой, подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт. Об этом заявил внештатный советник главы МВД Антон Геращенко, передает "112 Украина".

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"Есть свидетельства неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил Геращенко.

Мужчина, который напал на депутата Сергея Пашинского, привлекался к ответственности за избиение жены.

"Что касается лица нападающего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну, а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечания о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", - отметил депутат.

По словам Геращенко, дальше это дело будет полно и всесторонне расследовано.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие. По версии Пашинского, он применил оружие лишь после того, как сделал предупредительный выстрел вверх, а второй выстрел уже после удара бутылкой совершил в ногу нападающему.