Резня в Одесской области: СМИ узнали подробности о предполагаемом убийце и его жертвах

Соседка говорит, что он домовитый, передает Думская.

По ее словам, с утра здесь была полиция. Проверяли даже теплицы, которые расположены на участке.

Погорелов работал водителем у мужа погибшей Александра Журавлева — бизнесмена средней руки (торговал щебнем и песком) и депутата поселкового совета. Ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой и политической деятельностью мужчины.

Убитая — Ольга Журавлева, 1974 года рождения, была в декретном отпуске. Она сестра работника налоговой инспекции Малиновского района Одессы Александра Никитинского. Это его дом преступник поджег перед тем, как пойти убивать Ольгу и маленькую Машу.

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Напомним, трагедия произошла вчера днем на улице Ватутина. В ГСЧС поступила информация о возгорании в частном доме. Прибыв на место, пожарные обнаружили в одной комнате обгоревший труп женщины, в другой — тело ребенка, девочки. Они были обезглавлены.

Как выяснилось позже, события развивались следующим образом:убийца устроил пожар в особняке Александра Никитинского — взорвал газовый баллон. Самого налоговика дома не было: он с семьей отдыхает в Буковеле. Александр Журавлев побежал спасать жилище шурина.

Воспользовавшись этим, преступник проник в дом, где находились Ольга и Мария, и расправился с ними. После убийства он поджег тела, сел в грузовик МАН и поехал в сторону Одессы. По пути столкнул на обочину один или два автомобиля.

Кроме того, Дмитрий позвонил знакомому и сообщил, что намерен совершить в Одессе еще более страшное преступление — врезаться в толпу людей.

Полиция отреагировала оперативно — перекрыла трассу. Убийца свернул в поля (в районе Барабоя). Через некоторое время он бросил грузовик и пешком добрался до одного из курортных поселков, вероятнее всего Грибовки. Там его сейчас и ищут.