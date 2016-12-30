Резня в Одесской области: СМИ узнали подробности о предполагаемом убийце и его жертвах
Подозреваемый в овидиопольском убийстве, которого ищут сейчас в треугольнике Дальник-Грибовка-Санжейка, - Дмитрий Владимирович Погорелов. Родился он 9 октября 1985 года. Женат, есть ребенок. Супруга подозреваемого находится в отделе полиции.
Соседка говорит, что он домовитый, передает Думская.
По ее словам, с утра здесь была полиция. Проверяли даже теплицы, которые расположены на участке.
Погорелов работал водителем у мужа погибшей Александра Журавлева — бизнесмена средней руки (торговал щебнем и песком) и депутата поселкового совета. Ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой и политической деятельностью мужчины.
Убитая — Ольга Журавлева, 1974 года рождения, была в декретном отпуске. Она сестра работника налоговой инспекции Малиновского района Одессы Александра Никитинского. Это его дом преступник поджег перед тем, как пойти убивать Ольгу и маленькую Машу.
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Напомним, трагедия произошла вчера днем на улице Ватутина. В ГСЧС поступила информация о возгорании в частном доме. Прибыв на место, пожарные обнаружили в одной комнате обгоревший труп женщины, в другой — тело ребенка, девочки. Они были обезглавлены.
Как выяснилось позже, события развивались следующим образом:убийца устроил пожар в особняке Александра Никитинского — взорвал газовый баллон. Самого налоговика дома не было: он с семьей отдыхает в Буковеле. Александр Журавлев побежал спасать жилище шурина.
Воспользовавшись этим, преступник проник в дом, где находились Ольга и Мария, и расправился с ними. После убийства он поджег тела, сел в грузовик МАН и поехал в сторону Одессы. По пути столкнул на обочину один или два автомобиля.
Кроме того, Дмитрий позвонил знакомому и сообщил, что намерен совершить в Одессе еще более страшное преступление — врезаться в толпу людей.
Полиция отреагировала оперативно — перекрыла трассу. Убийца свернул в поля (в районе Барабоя). Через некоторое время он бросил грузовик и пешком добрался до одного из курортных поселков, вероятнее всего Грибовки. Там его сейчас и ищут.