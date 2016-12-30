Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе планировал на грузовике въехать в толпу людей - полиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

Читайте такжеВ Херсоне через окно кафе застрелили криминального авторитета (фото)

Каким образом полиции удалось выяснить планы подозреваемого, в пресс-службе не уточнили.

Полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. "Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал полем", - рассказали правоохранители.

Сейчас территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери, а также поджоге их дома.