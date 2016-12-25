В Киеве из-за пожара на секонд-хенде закрыты две станции метро (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

«Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют только до "Дарницы", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в г.Киеве Светлана Водолага, возле ст. м "Лесная" горит рынок.

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«Сообщение о пожаре нам поступило в 11:43. Сразу на место происшествия прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара уже составила около 500 кв. м. Сейчас работает 11 единиц основной и специальной техники. Площадь пожара пока составляет ориентировочно 1,5 тыс. кв. м. Горят склады секонд-хенда», - отметила она в эфире «112 Украина».

По словам Водолаги, существует угроза распространения огня на метрополитен и автостоянку с транспортом.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения огня. Информации о пострадавших или пострадавших пока нет.

Предварительные причины возникновения пожара будут устанавливаться после окончательной ликвидации пожара, добавила пресс-секретарь.