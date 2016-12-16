Под Киевом горит ангар с бытовой химией (фото, видео)

14:10, 16 декабря 2016
Происшествия
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В Вишневом Киевской области произошел пожар в складском помещении с бытовой химией и одеждой.

К тушению пожара привлекли 9 единиц техники и 55 спасателей / dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

На данный момент пожар локализовали / dsns.gov.ua

"16 декабря в 08:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании ангарного типа по ул. Киевской в г. Вишневое Киевской обл. По предварительной информации, в складских помещениях находится бытовая химия и одежда. Площадь пожара составляет около 1 500 кв. м", - говорится в сообщении.

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В результате пожара никто не пострадал / dsns.gov.ua

Отмечается, что в результате пожара нет погибших и пострадавших. На месте работает 9 единиц техники и 55 пожарных.

Ранее в Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей.

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