Под Киевом горит ангар с бытовой химией (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

"16 декабря в 08:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании ангарного типа по ул. Киевской в г. Вишневое Киевской обл. По предварительной информации, в складских помещениях находится бытовая химия и одежда. Площадь пожара составляет около 1 500 кв. м", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате пожара нет погибших и пострадавших. На месте работает 9 единиц техники и 55 пожарных.

Ранее в Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей.