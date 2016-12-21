В Киеве ночью произошел пожар на заводе имени Ивана Лепсе (фото)

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на бульваре Вацлва Гавела на территории завода в одноэтажном металлическом здании ангарного типа (размерами 30x30) возник пожар с распространением огня на рядом расположенные металлическое складское здание и четырехэтажное административно-производственное здание.

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В результате пожара огнем уничтожены и повреждены два металлических здания ангарного типа и имущество на площади около 1,7 тыс. кв. и повреждено рядом стоящее четырехэтажное здание на площади около 300 кв.

Утром подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

«Жертв и пострадавших нет. Во время тушения пожара спасен один человек. К тушению пожара привлекались 22 ед. техники и 86 человек. Причина пожара устанавливается», - сказано в сообщении.

Ранее в Харькове в результате пожара на производстве пластиковых окон погибли два человека.