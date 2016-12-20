Масштабный пожар в Харькове: стало известно о двух погибших (видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и проводят первоочередные следственные действия.

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По данным полиции, информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандий сообщил корреспонденту УНИАН, что информация о пожаре на ул. Шевченко, 327 поступила к спасателям сегодня, 20 декабря, в 7:57. Учитывая то, что указанный район имеет старую застройку и, соответственно, имеет недостаточное количество пожарных гидрантов, на место событий отправили 8 подразделений на автоцистернах.

По его словам, пожар произошел в цехе по изготовлению пластиковых окон, который расположен на территории бывшего харьковского кожевенного завода. На момент прибытия площадь возгорания составила около 200 кв. м. Горели пластиковые окна и заготовки к ним.

Лупандий добавил, что одному рабочему удалось спастись, а еще двое - погибли. В настоящее время продолжается ликвидация последствий возгорания.