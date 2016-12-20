В Харькове загорелся склад с пластиком: над городом ширится токсичный черный дым (фото)

В Харькове на ул. Шевченко, 327 загорелся склад. Пожар охватил одноэтажное металлическое здание, в котором хранилась готовая продукция и сырье для изготовления хозяйственных товаров из пластика, резины и других полимеров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сразу несколько сообщений о пожаре поступили в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области 20 декабря в 07:57. Заявители рассказали о значительном распространении огня.

На место происшествия сразу направили 8 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. На время прибытия спасателей огнем был охвачен весь ангар на площади 200 кв.м., а его крыша во многих местах была разрушена. Обломки крыши мешали спасателям добраться к очагам горения, а густой черный токсичный дым представлял опасность для жизни. Поэтому спасателям приходится работать в аппаратах защиты органов дыхания.

Пожар тушили около 50 работников ГСЧС. Уже в 09:45 распространение огня было остановлено – произошла локализация пожара. На соседние строения огонь перекинуться не успел.

Сейчас продолжаются работы по разбору обломков разрушенных конструкций крыши ангара и ликвидации имеющихся очагов горения. Устанавливается информация о возможном нахождении людей в пределах здания. Причина и ущерб пока не известны.

На месте пожара работает оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, оперативно-следственная группа полиции и прокуратура.