В Харькове на остановке застрелили человека

23:59, 15 декабря 2016
Происшествия
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В Харькове в четверг, 15 декабря, во время конфликта на остановке общественного транспорта был застрелен человек.

фото: УНИАН

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Выяснено, что сегодня на улице Москаливской на остановке между гражданами произошел конфликт, во время которого один достал оружие и выстрелил в человека", - говорится в сообщении.

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Погибшим оказался 28-летний местный житель. Сейчас принимаются меры для задержания злоумышленника.

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Теги: #полиция#Харьков#конфликт