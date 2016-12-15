В Харькове на остановке застрелили человека
23:59, 15 декабря 2016Происшествия
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В Харькове в четверг, 15 декабря, во время конфликта на остановке общественного транспорта был застрелен человек.
В Харькове на остановке застрелили человека / фото: УНИАН
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Выяснено, что сегодня на улице Москаливской на остановке между гражданами произошел конфликт, во время которого один достал оружие и выстрелил в человека", - говорится в сообщении.
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Погибшим оказался 28-летний местный житель. Сейчас принимаются меры для задержания злоумышленника.
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