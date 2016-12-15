В Харькове на остановке застрелили человека

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Выяснено, что сегодня на улице Москаливской на остановке между гражданами произошел конфликт, во время которого один достал оружие и выстрелил в человека", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве застрелили мужчину в подъезде многоэтажки

Погибшим оказался 28-летний местный житель. Сейчас принимаются меры для задержания злоумышленника.