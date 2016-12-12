В Киевской области распродали 580 тонн гуманитарной помощи, предназначавшейся нуждающимся

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Так, по данным ведомства, должностными лицами одного из благотворительных фондов Киевской области в течение 2015-2016 годов через Киевскую таможню ГФС осуществлен импорт в гуманитарных целях 580 тонн одежды и обуви, которые на самом деле скрытым путем реализовывались за наличные предпринимателям и предприятиям из разных регионов государства.

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«Прикрытие такой незаконной деятельности служащими благотворительного фонда осуществлялось путем представления в Министерство социальной политики Украины недостоверных данных о якобы осуществленном распределении гуманитарных грузов среди социально незащищенных слоев населения, представителей волонтерского движения, детских домов, религиозных организаций», - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных прокуратурой Киевской области и сотрудниками ГУ ГФС в Киевской области, изъята первичная документация, черновые записи о продаже в коммерческих целях благотворительной помощи, компьютерная техника и два контейнера с гуманитарными товарами, отметили в пресс-службе.

По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины), досудебное расследование которого продолжается.