В Киевской области распродали 580 тонн гуманитарной помощи, предназначавшейся нуждающимся
Прокуратура Киевской области выявила 580 тонн гуманитарного груза, который благотворительный фонд продал предприятиям вместо бесплатной передачи его незащищенным слоям населения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Так, по данным ведомства, должностными лицами одного из благотворительных фондов Киевской области в течение 2015-2016 годов через Киевскую таможню ГФС осуществлен импорт в гуманитарных целях 580 тонн одежды и обуви, которые на самом деле скрытым путем реализовывались за наличные предпринимателям и предприятиям из разных регионов государства.
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«Прикрытие такой незаконной деятельности служащими благотворительного фонда осуществлялось путем представления в Министерство социальной политики Украины недостоверных данных о якобы осуществленном распределении гуманитарных грузов среди социально незащищенных слоев населения, представителей волонтерского движения, детских домов, религиозных организаций», - говорится в сообщении.
По результатам обысков, проведенных прокуратурой Киевской области и сотрудниками ГУ ГФС в Киевской области, изъята первичная документация, черновые записи о продаже в коммерческих целях благотворительной помощи, компьютерная техника и два контейнера с гуманитарными товарами, отметили в пресс-службе.
По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины), досудебное расследование которого продолжается.