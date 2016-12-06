На Днепропетровщине люди переплатили за "коммуналку" более 55 миллионов гривень

По данному факту проводится досудебное расследование, передает «34.ua».

В прокуратуре области отметили, что выводами судебно-экономической экспертизы, назначенной и проведенной в рамках указанного уголовного производства, установлена необоснованность включения в состав тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения сумм затрат на автоматизированную обработку платежей.

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"Это привело к необоснованному завышению плановых расходов на указанные коммунальные услуги на плановый 2016 год, что компенсируется за счет населения на 10,5 млн грн. Также экспертизой установлено, что в результате необоснованного завышения тарифов в течение 2013-2016 годов потребителями были излишне уплачены государственному предприятию «Криворожская теплоцентраль» свыше 11,5 млн грн", - отметили в прокуратуре.

Такие же нарушения выявлены при утверждении тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды коммунального предприятия «Криворожтеплосеть» и услуги на централизованное водоснабжение и водоотвод коммунального предприятия «Кривбасводоканал» - которыми в течение 2013-2016 годов незаконно получено от населения свыше 43,3 млн грн.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.