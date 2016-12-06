На Одесчине задержали похитителя люков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, в Балтский отдел полиции поступили несколько сообщений от жителей райцентра о том, что на нескольких улицах пропали чугунные крышки от канализационно-водопроводных люков.

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Правоохранители вычислили вора. Им оказался 23-летний житель Балтского района. Ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции указанной статьи, ему грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.