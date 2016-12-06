Высший совет юстиции в четверг рассмотрит ходатайство ГПУ об отстранении судьи Емельянова

Об этом говорится в повестке дня №35 заседания 8 декабря, опубликованной на сайте ВСЮ.

Согласно документу, ходатайство заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об отстранение от осуществления правосудия судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова будет рассмотрено первым.

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Докладчик – член Высшего совета юстиции Алексей Маловацкий.

Как сообщал УНИАН, в октябре департаментом спецрасследований ГПУ было сообщено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

В прокуратуре сообщили, что следствие имеет доказательства того, что эти лица в 2011 - 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в настоящее время исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими нужных злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.