В Харькове задержали иностранных студентов, которые беспричинно избивали женщин

14:48, 28 ноября 2016
Происшествия
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В Харькове задержали трех иностранных студентов, которых подозревают в беспричинных нападениях на прохожих.

Затримані без будь-яких причин нападали на перехожих / intertat.ru

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация, что неизвестные лица на улице Целиноградской бьют женщин, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове 27 ноября в 23:20.

Согласно сообщению, сотрудники патрульной службы задержали и доставили в районный отдел полиции троих мужчин, которые оказались иностранными студентами.

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Задержанные без всяких причин нападали на прохожих, которые встречались на их пути. В результате таких нападений три пострадавшие женщины обратились в больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.

Факт происшествия зарегистрирован в Журнал единого учета правонарушений. Продолжается проверка.

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