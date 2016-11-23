На Харьковщине задержали экс-руководителя "Облавтодора", который долго скрывался в Крыму

Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой и полицией задержали экс-руководителя харьковского "Облавтодора". Об этом в Facebok сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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По его словам, в течение 2011-2013 годов чиновник разворовывал деньги во время закупки горюче-смазочных материалов.

"В частности, в 2013 году он закупил "на бумаге" 32 тонны дизтоплива на 350 тысяч гривень и постепенно списывал его для сокрытия недостачи. После Революции Достоинства чиновник сбежал в Российской Федерации, возглавив на территории аннексированного Крыма одно из дорожно-эксплуатационных предприятий. Во время въезда на территорию Украины для посещения семьи злоумышленник был задержан сотрудниками спецслужбы", - пояснил Абдула.

Экс-руководителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Двух работников ГП "Харьковский облавтодор", которые были втянуты бывшим руководителем в противоправную деятельность, привлекли к уголовной ответственности, один уже осужден", - добавил представитель СБУ.