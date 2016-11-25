ДТП в центре Днепра: такси столкнулось с автомобилем патрульных (фото)

Сегодня утром на перекрестке улиц Шевченко и Сечевых Стрельцов произошло ДТП с участием патрульной полиции.

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Об этом Информатору сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Около 06:30 на пересечении улиц столкнулись экипаж патрульной полиции и автомобиль такси Lanos.

«Авто патрульных двигалось на зеленый сигнал светофора, а водитель Lanos’а — на красный и не остановился. В результате этого произошло столкновение», — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Юлия Курочкина.

Водитель Lanos’а получил предварительно легкие телесные повреждения, но от госпитализации отказался. Патрульных доставили в больницу №16.

Напомним, вчера днем на проспекте Дмитрия Яворницкого также произошла авария с патрульными, которые спешили на помощь своим коллегам.