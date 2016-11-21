В Днепре автомобиль патрульных столкнулся с поездом
13:50, 21 ноября 2016Происшествия
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По информации правоохранителей из-за поломки накануне переезд был нерегулируемым.
По предварительной информации, пострадавших нет / 112.ua
В понедельник, 21 ноября, в Днепре на переезде возле ПАО «Днепропетровский трубный завод» произошло ДТП с участием электровоза и автомобилем экипажа патрульной полиции.
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Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.
По предварительной информации, пострадавших нет, степень повреждения авто полицейских пока неизвестна.
По информации правоохранителей из-за поломки накануне переезд был нерегулируемым.
Как сообщал УНИАН, в Днепре 2 ноября автомобиль патрульных не справился с управлением и врезался в столб.
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