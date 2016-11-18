Украинская полиция задержала киллера, завербованного ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Боярке Киевской области сообщил в. и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

“Сегодня утром мы разрабатывали группу киллеров, которые были завербованы ФСБ. Один из киллеров сегодня прибыл в Украину и был нами арестован. Сейчас его доставляют в Ровно, где будет санкция на его арест”, - сказал он.

По его словам, после проведения следственных действий в полиции расскажут кого, как и где он планировал убить в Украине.

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Троян добавил, что полиции уже известно об одном убийстве, которое этот киллер совершил ранее.

Напомним, 16 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков представил временно исполняющего обязанности главы Нацполиции. Им стал Вадим Троян, который до этого занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Позже Троян заявил, что будет участвовать в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.

«Время покажет, но я думаю – да. Год назад, когда выбирали первого председателя Нацполіції, было 12 кандидатов. Один из них был я. А в финал прошли трое», – сказал Троян.