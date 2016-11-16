Аваков представил временного руководителя Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков представил временно исполняющего обязанности главы Нацполиции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в. и. о. председателя Нацполиции стал Вадим Троян, который до этого занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Соответствующий приказ о назначении Трояна Аваков подписал сегодня.

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«Задача перед полицией остаются такие же, как и были. Это продолжение реформы, полный набор кадрового состава, а также задача, которую поставил нам Кабинет Министров Украины: раскрытия, раскрытия и раскрытия преступлений», – сказал Вадим Троян во время представления.

Напомним, 14 ноября Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она находилась на этой должности с 4 ноября 2015 года.

Сегодня, 16 ноября Кабинет министров Украины на заседании дал согласие на увольнение Хатии Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.