МИД Кыргызстана и российские спецслужбы: у Порошенко назвали причастных к "телефонному розыгрышу"

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Я теперь понимаю, почему так называемые «пранкеры» так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей с российской ФСБ и в Кремле. То, что они обнародовали – смонтированная копия, где полностью вырезаны обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска с нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнение им взятых на себя обязательств за Минскими договоренностями", - отметил Цеголко.

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По его словам, президент последние недели звонил многим лидерам, чтобы получить поддержку в Генассамблее ООН по проекту резолюции, которая наносит серьезный удар России.

"...Москва задействовала такие силы, которые однако не дали никакого результата. Более того, они получили противоположный результат. Порошенко в разговоре с каждым мировым лидером называет Россию агрессором и требует вывода ее войск из Украины. Именно эти вещи не готовы своим гражданам рассказывать российские спецслужбы. Поэтому они трусливо смонтировали разговор, изъяв оттуда все то, что может нанести вред российской власти. Кстати факт цензурирования разговора и является свидетельством, что за этим стоят никакие не «пранкеры», а российские спецслужбы, которые ведут гибридную войну против Украины", - добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что к "розыгрышу" причастны сотрудники МИД Кыргызстана.

"Но есть еще один нюанс. Как спецслужбы другого государства смогли это организовать? Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия работников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации Президента Кыргызстана. А потом, когда все случилось, несколько дней не отвечали на звонки из Украины", - резюмировал он.

Напомним, 2 ноября в пресс-службе главы Украинского государства отметили, что Порошенко во время телефонной беседы с Атамбаевым обсудил возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.

Вскоре в АП Кыргызстана заявили, что Атамбаев не разговаривал с Порошенко, это мог быть розыгрыш.

В четверг, 17 ноября, российские пранкеры обнародовали аудиозапись якобы этого разговора.