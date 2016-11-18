Троян намерен принять участие в конкурсе на должность главы Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, находясь на базе расположения полка полиции особого назначения «Миротворец» в Боярке Киевской области.

«Время покажет, но я думаю – да. Год назад, когда выбирали первого председателя Нацполіції, было 12 кандидатов. Один из них был я. А в финал прошли трое», – сказал Троян.

Кроме того, говоря о предстоящем конкурсе на эту должность, Троян отметил, что полицию точно не возглавит «старый мент».

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«Я не хочу комментировать, кто претендент, но считаю, что не может быть претендентом на руководителя Национальной полиции старый мент. Я остаюсь в этой команде только из-за того, что туда не возвращают старых генералов, которые превратят полицию в старое МВД», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 828-р было принято решение освободить Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции Украины по собственному желанию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отставка Хатии Деканоидзе с поста главы Национальной полиции была запланирована.