В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался протаранить автомобиль полиции (фото)
08:11, 18 ноября 2016Происшествия
852 0
В столице на улице Метрологической пьяный водитель на "Ладе" сбил женщину, убегая от полиции.
В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался сбросить авто полиции с дороги / Эспрессо
Водитель, убегая от полиции, был зажат двумя экипажами, передает Эспрессо.
Со стороны правоохранителей пострадавших нет, ущерба тоже. Женщина получила закрытую травму грудной клетки и живота. Беглеца задержали в 4 км от места преступления.
Читайте такжеВ Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие (фото)
Водитель пытался протаранить полицию, видимо, для того, чтобы сбросить ее с дороги. Он пытался убежать любой ценой, даже когда у него лопнула шина, он продолжал движение на самом диске, изрядно стерев его.
По словам свидетелей, водитель "Лады" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался сбросить авто полиции с дороги / Эспрессо
Ранее в столице пьяный депутат устроил ДТП с тремя авто и погоней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter