В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался протаранить автомобиль полиции (фото)

08:11, 18 ноября 2016
Происшествия
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В столице на улице Метрологической пьяный водитель на "Ладе" сбил женщину, убегая от полиции.

В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался сбросить авто полиции с дороги / Эспрессо

Водитель, убегая от полиции, был зажат двумя экипажами, передает Эспрессо.

Со стороны правоохранителей пострадавших нет, ущерба тоже. Женщина получила закрытую травму грудной клетки и живота. Беглеца задержали в 4 км от места преступления.

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Водитель пытался протаранить полицию, видимо, для того, чтобы сбросить ее с дороги. Он пытался убежать любой ценой, даже когда у него лопнула шина, он продолжал движение на самом диске, изрядно стерев его.

По словам свидетелей, водитель "Лады" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался сбросить авто полиции с дороги / Эспрессо

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