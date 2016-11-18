В Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался протаранить автомобиль полиции (фото)

Водитель, убегая от полиции, был зажат двумя экипажами, передает Эспрессо.

Со стороны правоохранителей пострадавших нет, ущерба тоже. Женщина получила закрытую травму грудной клетки и живота. Беглеца задержали в 4 км от места преступления.

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Водитель пытался протаранить полицию, видимо, для того, чтобы сбросить ее с дороги. Он пытался убежать любой ценой, даже когда у него лопнула шина, он продолжал движение на самом диске, изрядно стерев его.

По словам свидетелей, водитель "Лады" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее в столице пьяный депутат устроил ДТП с тремя авто и погоней.