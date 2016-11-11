Зоопарк "Межигорья" приютил лебедя со сломанным крылом

20:51, 11 ноября 2016
Происшествия
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На одном из озер Белоцерковского района Киевской области волонтеры спасли лебедя, который не мог летать из-за травмы крыла.

Фото facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Об этом сообщается на Facebook-странице организации Kyiv Animal Rescue Group , которая занимается спасением животных.

"Команде сообщили о лебеде с переломом крыла, который плавает в озере. Озеро скоро замерзнет, что лебедю погибель", - говорится в сообщении.

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Как отмечают спасатели, им понадобилось несколько часов, чтобы поймать лебедя и вынести его на сушу. При осмотре волонтеры заметили, что птица травмирована давно и открытый перелом сросся неправильно. 

Раненого лебедя согласились приютить в зоопарке "Межигорье" в Новых Петровцах. 

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