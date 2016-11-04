В Киеве неизвестный устроил стрельбу в ресторане и ранил двух женщин

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, это произошло вчера вечером в Печерском районе.

Отмечается, что в ресторан зашел мужчина с оружием. Выражаясь нецензурной бранью, он совершил несколько неприцельных выстрелов и скрылся с места происшествия на автомобиле, отметили в полиции.

«В результате инцидента две посетительницы заведения получили телесные повреждения. У одной потерпевшей непроникающее ранение руки, у другого – травма ноги. С заявлениями в полицию они не обращались», - говорится в сообщении.

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В стрельбе правоохранители обоснованно подозревают местного жителя, 1985 года рождения. Проводятся все необходимые мероприятия для его задержания.

Происшествие квалифицировано как хулиганство, согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следственным отделом Печерского управления полиции столицы начато досудебное расследование.