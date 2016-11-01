В Запорожской области в ДТП разбился помощник депутата - СМИ (фото)

Он не справился с управлением своего микроавтобуса и въехал в припаркованный грузовик, передает РИА "Мелитополь".

По информации сектора дорожно-патрульной службы, авария произошла 31 октября в 15:40.

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"45-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген Транспортер", двигавшийся в северном направлении, не справился с управлением и не выбрал безопасную скорость движения. В результате он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Ивеко", - говорится в сообщении.

Водитель "Фольксвагена" скончался на месте происшествия. Мужчина был помощником депутата Запорожского областного совета Валерия Горбаня.