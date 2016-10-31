Смертельное ДТП в Киеве: водитель Porsche врезался в припаркованное авто, после чего скрылся (фото)
31 октября на улице Драйзера в Киеве произошло ужасное ДТП, в котором погиб человек.
По предварительным данным - со слов свидетелей, водитель люксового автомобиля Porsche Panamera 4s на большой скорости не справился с управлением на скользкой дороге, передает Эспрессо.
В результате этого он врезался в припаркованный автомобиль Renault Kangoo, который от удара вмяло в припаркованный впереди грузовой автомобиль с полуприцепом.
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По сути легковушка Renault спасла жизнь водителю Porsche - он серьезно не пострадал и скрылся с места происшествия.
Его пассажиру не повезло - он не воспользовался ремнем безопасности и скончался на месте от полученных травм. Наряды полиции разыскивают водителя-беглеца.
На месте работает следственно - оперативная группа и полицейские. Движение автомобилей затруднено, а движение троллейбусов 37-го маршрута заблокировано.