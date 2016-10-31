В Одессе на улице обнаружен пакет с 2 килограммами взрывчатки

15:25, 31 октября 2016
Происшествия
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В Одессе на улице сегодня, 31 октября, обнаружили пакет, в котором было семь тротиловых шашек общим весом около 2,2 кг.

На месте происшествия изъят тротил общим весом 2,2 кг / youtube.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Боженко возле дома №9 найден пакет с тротиловими шашками.

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Прибыв на место, патрульные огородили место происшествия, и сообщили о происшествии в следственный отдел Нацполиции области, ГСЧС и взрывотехникам. «Заявитель от объяснений отказался. На месте происшествия изъят тротил общим весом 2,2 кг», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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