В Одессе на улице обнаружен пакет с 2 килограммами взрывчатки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Боженко возле дома №9 найден пакет с тротиловими шашками.

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Прибыв на место, патрульные огородили место происшествия, и сообщили о происшествии в следственный отдел Нацполиции области, ГСЧС и взрывотехникам. «Заявитель от объяснений отказался. На месте происшествия изъят тротил общим весом 2,2 кг», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.