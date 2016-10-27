Масштабное ДТП и резня в Одессе: полиция сообщила подробности инцидента

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 26 октября в 21.30 со стороны улицы Екатерининской по улице Большая Арнаутская в направлении улицы Заславского двигался автомобиль BMW X5 белого цвета.

Со слов очевидцев, иномарка передвигалась на большой скорости. В это время по Преображенской на пересечение с Большой Арнаутской выехал автомобиль «Москвич».

«По показаниям свидетелей, иномарка проехала на запрещающий красный сигнал светофора, из-за этого произошло столкновение двух автомобилей, от которого BMW X5 отбросило на остановку общественного транспорта, расположенную на Большой Арнаутской, 84», - рассказала пресс-секретарь.

После сильного удара автомобиль «Москвич» остановился в 30 м от иномарки – на Большой Арнаутской. В результате ДТП водитель и пассажир «Москвича» погибли.

В результате въезда в остановку пострадали 3 человека. Женщина 1982 г. р. получила закрытый перелом левого бедра, перелом левой голени, тупую травму живота и грудной клетки, рубленые раны лба, политравму. Мужчина 1980 г. р. – травматическая ампутация левой голени и закрытый перелом правой голени. Третий пострадавший, мужчина 1988 г. р. – ампутация левой ноги в районе голени, закрытый перелом правой голени, перелом правого колена, травматический шок 2 степени.

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По показателям свидетелей, в BMW X5 было 2 человека, которые после столкновения начали убегать с места происшествия. Очевидцы утверждают, что водитель и пассажир иномарки были в состоянии алкогольного опьянения.

«Один из граждан пытался задержать подозреваемых, однако получил колото-резаные раны ножом, которым воспользовались виновники ДТП. Пострадавший, мужчина 1985 г. р., получил резаные раны теменной области головы слева, лба и левой щеки», - рассказала Марченко.

Она добавила, что позднее, во время осмотра иномарки, правоохранители обнаружили в ней пистолет «Форт -12», предварительно, травматического действия, который был похищен Киеве. Также в салоне были документы водителя.

Потерпевшие доставлены в городскую клиническую больницу №1.

Ведутся поиски виновника ДТП.