Смертельное ДТП в Одессе: BMW X5 столкнулся с "Москвичом" и влетел в трамвайную остановку (фото, видео)

Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел около 22.00 на Большой Арнаутской, где водитель внедорожника "BMW X5", двигаясь на большой скорости, столкнулся с "Москвичом", после чего вылетел в людей на трамвайной остановке, а затем врезался в стену дома.

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В "BMW" находились водитель и двое пассажиров, которые после ДТП скрылись. Отмечается, что виновник аварии ранил ножом прохожего, который пытался его задержать. Пострадавший госпитализирован.

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В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Москвича". Пострадали три человека, которые ожидали транспорт на трамвайной остановке. Одна девушка без сознания, у юноши - открытый перелом ноги. Третьего пострадавшего доставали из подвала, куда его отбросило от удара.

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По словам очевидцев, водитель "BMW" находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле нашли документы на имя 21-летнего Магомеда Берсанова и 22-летнего Валерия Ганченко. Номер машины ВН 7770 ВР.