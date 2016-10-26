В Березани Киевской области нетрезвый мужчина взорвал магазин
Полиция задержала мужчину, взорвавшего магазин в Березани Киевской области.
Как сообщает Отдел коммуникации управления Национальной полиции в Киевской области, 25 октября в 17.50 в Березани в магазин «Наш край» зашел неизвестный и бросил за прилавок взрывной предмет. В результате взрыва в помещении магазина возник пожар.
Правоохранители эвакуировали людей из магазина и близлежащих домов. Погибших нет. Двум продавцам магазина, которые пострадали в результате взрыва, оказана медицинская помощь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий неподалеку от магазина полицейские задержали подозреваемого, 27-летнего местного жителя. Нетрезвый мужчина не смог объяснить стражам порядка свои действия. Парня задержали по ст. 208 УПК Украины.
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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное следствие продолжается.