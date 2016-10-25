В Харьковской области застрелился бывший начальник Качановской колонии – источник

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, 23 октября вечером женщина сообщила в Дергачевский отдел полиции, что обнаружила в гараже в поселке Березовское своего 55-летнего мужа мертвым с ранением челюсти.

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При выезде по адресу были изъяты вещественные доказательства – травматический револьвер, принадлежавший погибшему. Следователи квалифицировали данное происшествие как самоубийство. Проверка обстоятельств трагедии продолжается.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в полиции Харьковской области, погибший - бывший начальник Качановской колонии Иван Первушкин - застрелился из зарегистрированного на него пистолета.

Харьковские СМИ со ссылкой на собственные источники также сообщают, что погибший мужчина – Первушкин, который возглавлял Качановскую колонию в 2011 – начале 2012 года

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил экс-премьер министра Украины Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря 2011 г. Тимошенко этапировали из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове, где она отбывала наказание до 22 февраля 2014 года.