В Сумах от огнестрельного ранения погиб прокурор военной прокуратуры

Об этом сообщили в военной прокуратуре Сумского гарнизона.

Согласно сообщению, досудебное расследование обстоятельств смертельного ранения прокурора начала военная прокуратура Центрального региона Украины.

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Предварительно установлено, что майор юстиции получил огнестрельное ранение головы из табельного оружия.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрос возможных очевидцев и свидетелей. Также назначено судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.

Исследуются версии возможного неосторожного обращения прокурорского работника с оружием, самоубийства и другие версии.

Следственные действия продолжаются.

По информации местных СМИ, погибший - Вадим Яковлев, он был уроженцем Донецкой области.

В комментарии корреспонденту УНИАН по телефону военный прокурор Сумского гарнизона Игорь Галичанский в 19.20 сообщил, что направляется в Сумы из Киева и должен быть на месте за полтора часа, но по состоянию на 21.40 больше на звонки не отвечал. Поэтому пока неизвестно, возбуждено по факту смерти чиновника уголовное производство, а если да, то по какой именно статье Уголовного кодекса Украины.