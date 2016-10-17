Алкоголь, танцы с женщинами и драка в пост: одного из иерархов УАПЦ заметили в ночном клубе Тернополя (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, Мстислав с настоятелем церкви Рождества Христова в Тернополе отцом Игорем Семирозумом, казначеем этой церкви протоиереем Владимиром Герасимчук и иподиаконом Виталием Окунським устроили драку.

Также Архиепископу забрасывают слишком раскрепощенные танцы с женщинами в пост, которые имели место в данном баре.

В комментарии архиепископ Мстислав отверг драку и ночные развлечения. Однако факт нарушения общественного порядка подтвердили в полиции.

Также вчера на сайте Тернопольской епархии УАПЦ и сайте Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия опубликовали обращение от председателя Фонда Натальи Шевчук к Предстоятелю УАПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Макария с просьбой не рассматривать инцидент на завтрашнем соборе.

«Грехопадение одной Овечки Божьей всегда вызывает печаль для всей Отары. Поэтому нам, верующим УАПЦ, весьма обидно наблюдать за тем, как Высокопреосвященнейший архиепископ Мстислав на глазах у всей Украины и при участии клириков его Епархии демонстрирует неприемлемую для архиерея и монаха раскованное сексуальное поведение и грубо нарушает священные каноны (27, 42 и 54 правила святых апостолов).

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Вместе с тем, руководствуясь духом христианской любви, а также тем, что УАПЦ пока не является канонически признанной Поместной Церковью мирового православия, а, следовательно, формально не обязана всегда и Во всем действовать в точном соответствии канонического права Православной Церкви.

Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия призывает Предстоятеля УАПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Макария и Архиерейский Собор нашей Церкви воздержаться от рассмотрения данного инцидента в церковном суде и не применять в отношении архиепископа Мстислава и его клириков канонических санкций, соответствующих задокументированным на видео каноническим нарушением», – говорится в обращении.

Журналистам ТСН Макарий сообщил, что оценку действиям Мстислава должны дать во вторник на соборе УАПЦ.